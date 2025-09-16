Vance prende il testimone di Kirk | Rafforziamo il suo movimento
"Sono jd Vance, in diretta dalla Casa Bianca, cercherò, in questo episodio, di sostituire chi non potrà mai essere sostituito.". Il vice presidente americano comincia così il podcast che fu di Charlie Kirk, influente attivista Maga ucciso in un campus universitario dello Utah. "Persona brillante e coraggiosa, capace di ispirare milioni di giovani e cruciale per la rielezione di Donald Trump", ha detto Vance, "promettendo di rafforzare il movimento di Kirk e far crescere la sua voce". Due ore di trasmissione, Vance volto giovane dell'amministrazione e amico personale di Kirk tanto da riportare la sua salma in Arizona: vicini in età, idee e ideologie, Vance sembra voler raccogliere così l'eredità politica di Charlie, la sua organizzazione "turning point" possibile trampolino di lancio per future candidature. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Il vice presidente americano J.D. Vance prende il microfono di Charlie Kirk e condurrà il suo show
Vance prende il testimone di Charlie Kirk. E il Washington Post licenzia l'editorialista critica con l'influencer Maga
Assistere al Vicepresidente JD Vance che conduce il "Charlie Kirk Show" non è solo un evento mediatico, ma la piena realizzazione della tesi di Sidney Blumenthal in "The Rise of the Counter-Establishment". Blumenthal, già anni fa, aveva documentato come
Vance prende il testimone di Kirk: 'Rafforziamo il suo movimento'; Passaggio di testimone, JD Vance sostituisce l'amico Charlie Kirk; Jd Vance raccoglie testimone e eredità politica di Kirk: condurrà il podcast dell'attivista ucciso. Un onore e un tributo a un amico.
JD Vance prende il testimone: 'rafforziamo l'onda di Kirk'
Dopo l'assassinio di Charlie Kirk, JD Vance prende il testimone: indagini e tensioni politiche - La morte dell'influente attivista conservatore Charlie Kirk, 31 anni, ucciso mercoledì mentre parlava a studenti della Utah State University, ha scatenato una rapida escalation politica e giudiziaria.