Vance prende il testimone di Kirk | Rafforziamo il suo movimento

"Sono jd Vance, in diretta dalla Casa Bianca, cercherò, in questo episodio, di sostituire chi non potrà mai essere sostituito.". Il vice presidente americano comincia così il podcast che fu di Charlie Kirk, influente attivista Maga ucciso in un campus universitario dello Utah. "Persona brillante e coraggiosa, capace di ispirare milioni di giovani e cruciale per la rielezione di Donald Trump", ha detto Vance, "promettendo di rafforzare il movimento di Kirk e far crescere la sua voce". Due ore di trasmissione, Vance volto giovane dell'amministrazione e amico personale di Kirk tanto da riportare la sua salma in Arizona: vicini in età, idee e ideologie, Vance sembra voler raccogliere così l'eredità politica di Charlie, la sua organizzazione "turning point" possibile trampolino di lancio per future candidature. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

