Van Dijk carica il Liverpool | Siamo una squadra fantastica e lo dimostreremo Ma vincere tutto non sempre si può
Van Dijk ha degli obiettivi nitidi: «L’ambizione è alta, ma la concorrenza è forte. Vogliamo dimostrare il nostro valore». Alla vigilia della partita di Champions League tra Liverpool e Atletico Madrid, Virgil van Dijk ha parlato con determinazione, rinnovando le ambizioni della sua squadra per la nuova edizione del torneo. Il capitano dei Reds, dopo una stagione deludente, si è detto fiducioso nel potenziale del suo club e nel fatto che la squadra possa dimostrare il proprio valore in Europa. «Sono fiducioso che potremo dimostrare all’Europa che siamo una squadra fantastica. Siamo in grado di realizzare grandi cose. 🔗 Leggi su Internews24.com
