Valmontone - Labico incendio in via di Mezza Selva Per l' Arpa Lazio | Solo materiale vegetale
La risposta dell'Arpa Lazio che parla di materiale ‘solo di origine vegetale’ non ha soddisfatto il sindaco di Labico Giovannoli che ora chiede maggiori controlli sul materiale andato a fuoco nell'incendio di una decina di giorni fa su via di Mezza Selva tra i confini tra Labico e Valmontone.Un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: valmontone - labico
Labico - Valmontone, incendio su di un terreno. Svelato il mistero del forte odore acre
Incendio senza fine tra Valmontone e Labico: continua a bruciare da giorni un misterioso cumulo di balle di terra (foto e video)
Incendio senza fine tra Valmontone e Labico: continua a bruciare da giorni un misterioso cumulo di balle di terra (foto e video)
Valmontone - Labico, incendio in via di Mezza Selva. Per l'Arpa Lazio: “Solo materiale vegetale”; Labico-Valmontone, il terreno dal quale arriva la puzza continua a bruciare anche dopo il temporale (foto e video); Labico, paura alla stazione: fuga di gas lungo la Casilina. Traffico stradale e ferroviario interrotti.