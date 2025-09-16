La stanza del dirigente del liceo classico ha il profumo dei libri antichi, di una biblioteca che custodisce il passato mentre accompagna i ragazzi nel futuro. La nuova dirigente Sabrina Vallesi ricorda i suoi anni da studentessa dell’Annibal Caro, col preside che firmava le assenze di ogni studente. Oggi è lei a sedersi su quella sedia, con l’abbraccio dei libri antichi intorno, nella sede storica del liceo che è tornata ieri a riempirsi di ragazzi: "E’ un ritorno a casa per la scuola, spiega la dirigente, per me è la prima volta dopo sei anni di dirigenza a Grottammare che vado al lavoro a piedi, con la possibilità di ascoltare le voci dei ragazzi, i loro pensieri al mattino, i loro passi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vallesi: "Adesso la sfida è rendere questa scuola una realtà unica e unita"