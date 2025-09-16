Valerio Ciaffaroni ha scelto Arianna Mercuri con Sarah Esposito è finita | le anticipazioni da Uomini e Donne

Nel corso della puntata di Uomini e Donne registrata oggi, il romano Valerio Ciaffaroni ha raccontato di avere deciso di approfondire la conoscenza con l’ex tentatrice Arianna Mercuri e di chiudere definitivamente la relazione con la ex fidanzata Sarah Esposito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Valerio, il triangolo con Ary e Sarah. Ciaffaroni in lacrime a Temptation Island, Filippo Bisciglia: «Non ci ho capito nulla» - La reazione di Filippo Bisciglia alle scelte di Valerio Ciaffaroni arriva mentre il conduttore sta parlando con Sarah Esposito.

