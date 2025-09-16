Valditara riabilita l’istruzione professionale | Non forma studenti di serie B

16 set 2025

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha scelto l'Istituto professionale commerciale Podesti Calzecchi Onesti di Ancona per lanciare un messaggio di piena riabilitazione dell'istruzione tecnico-professionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

