Arezzo, 26 settembre 2025 – Una data importante per la Valdichiana. E' stato attivato, a Foiano della Chiana (Ar), il gruppo di consegna e l'acqua della diga di Montedoglio è finalmente tornata a bagnare i campi. Un sogno che diventa realtà per gli agricoltori, costretti da oltre mezzo secolo ad assistere a un insopportabile paradosso: vedere una grande disponibilità idrica, senza poterla utilizzare. Il progetto di dotare la vallata di una adeguata infrastruttura irrigua, maturato già a cavallo degli anni 6070, infatti, si era arenato per decenni per mancanza di risorse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Valdichiana: attivato a Foiano il primo tratto del Distretto Irriguo 23