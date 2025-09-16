valacchi nuovo presidente faib confesercenti della toscana

Firenze, 15 settembre 2025 - Federico Valacchi è il nuovo presidente regionale Faib per la Toscana, la federazione dei benzinai di Confesercenti. L'elezione è avvenuta oggi pomeriggio, durante l'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche. Valacchi, gestore di una stazione di servizio Q8 in via Senese a Firenze, accoglie con senso di responsabilità il nuovo incarico. "Sono molto felice di essere stato eletto - dichiara in una nota -. L'incarico è importante per me, il lavoro da fare è davvero tanto. Confido nell'aiuto di tutti i gestori della Toscana per questo immenso lavoro perché in una fase difficile come quella che stiamo attraversando il lavoro di squadra e la condivisione sono elementi irrinunciabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

