Val Brembilla incidente tra auto e moto | ferito un 52enne
Val Brembilla. Un uomo di 52 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto intorno alle 16 in via Roma, dove si sono scontrati un’auto e una moto. Le sue condizioni sembrerebbero serie. Sul posto sono intervenuti un’ auto medica, un’ ambulanza e l’ elisoccorso da Milano per soccorrere il ferito e trasferirlo in ospedale in codice giallo. Seguono aggiornamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
