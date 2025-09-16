Val Brembilla. Un uomo di 52 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto intorno alle 16 in via Roma, dove si sono scontrati un’auto e una moto. Le sue condizioni sembrerebbero serie. Sul posto sono intervenuti un’ auto medica, un’ ambulanza e l’ elisoccorso da Milano per soccorrere il ferito e trasferirlo in ospedale in codice giallo. Seguono aggiornamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Val Brembilla, incidente tra auto e moto: ferito un 52enne