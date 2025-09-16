Vaccino Covid Tar del Lazio respinge ricorso di un maresciallo | Obbligo legittimo Green Pass misura ragionevole

L’ufficiale sosteneva che l’obbligo di vaccinazione e le restrizioni per i non vaccinati violassero i principi di non discriminazione, uguaglianza e legalità, concetti espressi a più riprese da medici e non nel corso di questi anni Il Tar del Lazio respinge ricorso di un maresciallo giudicand. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, Tar del Lazio respinge ricorso di un maresciallo: "Obbligo legittimo, Green Pass misura ragionevole"

Era legittimo l’obbligo vaccinale contro il Covid; Vaccino anti-Covid, Tar del Lazio: “Legittimo l’obbligo imposto dallo Stato”; Tar, estinto giudizio contro le sanzioni per obbligo vaccinale a scuola.

Vaccino anti-Covid, Tar del Lazio: “Legittimo l’obbligo imposto dallo Stato” - Respinto il ricorso di un militare, che aveva contestato le disposizioni sostenendo la violazione di diversi principi costituzionali e comunitari ... Da telenord.it

Tar: “Legittime le norme sull’obbligo del vaccino anti-Covid” - ROMA – Sono legittime le disposizioni emergenziali che, in epoca Covid, hanno introdotto e disciplinato l’obbligo vaccinale. Scrive livesicilia.it