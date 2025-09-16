I documenti del Cts svelano che il piano pandemico del 2006 era valido, ma Speranza decise di ignorarlo: decisioni politiche, non scientifiche, e migliaia di morti evitabili I documenti, le audizioni e le trascrizioni del Comitato Tecnico Scientifico del 2021 e 2022 stanno facendo emergere ta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, Cts sconfessa Speranza: "Non adottò piano pandemico del 2006 e non coinvolse esperti scientifici, milioni di morti evitabili"