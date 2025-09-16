Vaccino Covid Cts sconfessa Speranza | Non adottò piano pandemico del 2006 e non coinvolse esperti scientifici milioni di morti evitabili
I documenti del Cts svelano che il piano pandemico del 2006 era valido, ma Speranza decise di ignorarlo: decisioni politiche, non scientifiche, e migliaia di morti evitabili I documenti, le audizioni e le trascrizioni del Comitato Tecnico Scientifico del 2021 e 2022 stanno facendo emergere ta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Vaccino Covid e problemi agli occhi, rilevati danni irreversibili all'endotelio corneale che causano vista offuscata, edemi o cecità - LO STUDIO
Usa, Retsef Levi alla guida del gruppo su vaccino Covid del CDC: "Sono scettico nei confronti dei sieri mRna, portano a morte improvvisa"
Vaccino Covid, il TESTO del verbale Cts 7 giugno 2021, Abrignani e Palù: "Non è giusto inoculare i giovani, a morire può essere mia figlia"
Vaccino covid e bambini, il report degli esperti di Trump: la tesi e lo scontro
La massima solidarietà al Prof. Matteo Bassetti ed alla sua famiglia - La Repubblica 20/8/25 - G. Leoni - "Da fine dicembre 2020 a fine novembre 2023, oltre 5 miliardi e mezzo di persone nel mondo hanno ricevuto almeno una dose di un vaccino COVID-19.
Online i verbali del Cts: Il piano anti-Covid va tenuto segreto; Il governo Draghi verso il lockdown nazionale entro venerdì: super zona rossa in tutta Italia, scuole chiuse e anticipo del coprifuoco; Covid, Speranza e Conte smentiti da Ippolito Da Cts solo pareri/ E la Cassazione riapre partita.
Vaccini Covid, FdI all’attacco di Cts e Speranza: “Pm indaghino”/ “Astrazeneca? Inquietante…” - Vaccini Covid, Fratelli d'Italia (FdI) all'attacco di Cts ed ex ministro Speranza: "Pm indaghino. Riporta ilsussidiario.net
Covid, Cts: “Vaccino Astrazeneca pericoloso sotto i 60 anni”/ Ma il verbale fu rivisto per aprire ai giovani - Vaccino Astrazeneca, alle riunioni del Cts emergevano dubbi sull'estensione della platea per rischi sotto i 60 anni ma i verbali furono aggiustati Covid, il quotidiano La Verità prosegue con la ... Scrive ilsussidiario.net