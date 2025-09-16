Vaccini in farmacia la Lombardia amplia l’offerta | quali e la somministrazione

Milano, 16 settembre 2025 – Più vaccinazioni disponibili nelle farmacie della Lombardia. Si amplia così l’offerta per i cittadini con l'obiettivo di rendere la prevenzione più capillare e accessibile. Vediamo in che cosa consiste e come funziona. I vaccini a disposizione. La delibera, approvata dalla giunta regionale su proposta dall'assessore al Welfare, Guido Bertolaso, espande l'offerta del vaccino antipneumococcico a tutte le Aziende di Tutela della Salute (ATS) attraverso un accordo accordo con Federfarma Lombardia e Assofarm-Confservizi Lombardia. Inoltre, introduce la possibilità per le farmacie di somministrare anche i vaccini per la difterite-tetano-pertosse e l'HPV (Papilloma virus). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vaccini in farmacia, la Lombardia amplia l’offerta: quali e la somministrazione

