Vaccini d’autunno Uap chiede regole uniformi per farmacie e ambulatori

Sbircialanotizia.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni autunno riaccendiamo l’attenzione sui richiami vaccinali, ma quest’anno il dibattito si concentra su dove, più che su cosa, somministrare le dosi: Uap ricorda che vaccinare è un atto medico e denuncia l’anomalia di una legge che apre le porte delle farmacie e, al contrario, trattiene gli ambulatori privati accreditati. La campagna d’autunno e i . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

vaccini d8217autunno uap chiede regole uniformi per farmacie e ambulatori

© Sbircialanotizia.it - Vaccini d’autunno, Uap chiede regole uniformi per farmacie e ambulatori

In questa notizia si parla di: vaccini - autunno

Uno studio promuove i vaccini. E Kennedy chiede alla rivista di ritirarlo - Con una una mossa insolita per un funzionario pubblico statunitense, il ministro della Salute Robert F. Come scrive repubblica.it

Kennedy chiede il ritiro di uno studio sui vaccini ma la rivista si rifiuta - Con una una mossa insolita per un funzionario pubblico statunitense, il ministro della Salute Robert F. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Vaccini D8217autunno Uap Chiede