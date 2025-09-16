Vaccini d’autunno Uap chiede regole uniformi per farmacie e ambulatori
Ogni autunno riaccendiamo l'attenzione sui richiami vaccinali, ma quest'anno il dibattito si concentra su dove, più che su cosa, somministrare le dosi: Uap ricorda che vaccinare è un atto medico e denuncia l'anomalia di una legge che apre le porte delle farmacie e, al contrario, trattiene gli ambulatori privati accreditati.
