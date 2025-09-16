Va alla partita di calcio del figlio armato di motosega e la brandisce durante una rissa

Si è presentato in tribuna durante una partita di calcio Under 19 e durante una lite ha estratto una motosega agitandola contro le persone in tribuna: nei guai il papà di un giovane calciatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

