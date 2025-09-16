Uscita del toxic avenger | date di rilascio fisico e digitale annunciate

uscita digitale e fisica di “The Toxic Avenger” (2025): dettagli e novità. Il film The Toxic Avenger, remake del classico cult del 1984, si appresta a raggiungere il pubblico attraverso diverse piattaforme di distribuzione. Diretto e scritto da Macon Blair, il nuovo adattamento ha ricevuto un’accoglienza positiva sia dalla critica che dal pubblico, grazie alla sua combinazione di umorismo nero e scene sanguinolente. Questo articolo analizza le date di uscita, le versioni disponibili e i contenuti speciali legati a questa produzione. date di uscita e distribuzione del film. disponibilità digitale e in home video. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Uscita del toxic avenger: date di rilascio fisico e digitale annunciate

