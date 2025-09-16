Usa vandalizza il memoriale di Charlie Kirk davanti alla sede di Turning point | aveva la stessa maglietta del killer video

Gli odiatori di Charlie Kirk continuano a calpestare la sua memoria, a dimostrazione che il rancore progressista non conosce limiti. Il 19enne Ryder Corral è stato arrestato dopo aver calpestato appositamente il memoriale dell’attivista conservatore, davanti alla sede di Turning point a Phoenix. Il video, diventato virale sui social, mostra il giovane che viene prima allontanato da una persona e poi preso in custodia dagli agenti. Ma non finisce qui, perché come ha precisato Fox news,  il responsabile del gesto portava una maglietta praticamente uguale a quella indossata dal killer di Kirk, ossia il 22enne Tyler Robinson, che però aveva una felpa nera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

