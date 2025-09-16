Usa Luigi Mangione compare in tribunale per delitto Ceo Healthcare
Luigi Mangione è comparso in tribunale a New York martedì mentre i suoi avvocati chiedono che le accuse di omicidio a suo carico per l’uccisione dell’ amministratore delegato di United Healthcare Brian Thompson, avvenuta il 4 dicembre 2024, vengano archiviate. I legali del 27enne ex studente Ivy League sostengono che il caso di New York e un parallelo procedimento federale con richiesta di pena di morte costituiscano un doppio giudizio. Resta da decidere anche la data del processo e se sarà trattato prima il caso statale o quello federale. È la prima volta che Mangione compare in tribunale di Mangione nel caso statale da febbraio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Usa Uccise Ceo: processo a Mangione inizia il primo dicembre - Il processo contro Luigi Mangione, accusato di aver ucciso a Manhattan Brian Thompson, Ceo del colosso delle assicurazioni sanitarie UnitedHealthcare, inizierà il primo dicembre. Secondo bluewin.ch