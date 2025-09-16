Usa e Cina trovano accordo su TikTok La proprietà sarà americana

Accordo su TikTok, tra Washington e Pechino: la divisione statunitense sarà in mano americana. Il social cinese rischiava di essere oscurato negli Stati Uniti. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Usa e Cina trovano accordo su TikTok. La proprietà sarà americana

