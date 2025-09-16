Usa e Cina trovano accordo su TikTok La proprietà sarà americana
Accordo su TikTok, tra Washington e Pechino: la divisione statunitense sarà in mano americana. Il social cinese rischiava di essere oscurato negli Stati Uniti. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: cina - trovano
Cina: tecnologie di guida autonoma trovano nuove vie su strade globali
Cina: ortaggi speciali del Ningxia trovano mercato promettente in EAU
TikTok, Usa e Cina trovano l’intesa: proprietà americana e via libera all’app
Usa e Cina trovano l’accordo su TikTok. Trump: i giovani saranno contenti - X Vai su X
China Xinhua News. . Dei tirocinanti provenienti da 22 Paesi BRICS e partner si trovano a Xiamen, in Cina, per un viaggio studio di un mese sullo sviluppo industriale verde e la digitalizzazione. Esploreranno i temi chiave dell'industria sostenibile attraverso se - facebook.com Vai su Facebook
Stati Uniti e Cina trovano l'accordo su TikTok: la proprietà sarà americana; Usa e Cina trovano l'accordo su Tiktok; Usa e Cina trovano l’accordo quadro su TikTok: sarà americana. L’annuncio di Trump: ne parlerò con il presidente Xi.
Usa e Cina trovano l’accordo quadro su TikTok: sarà americana. L’annuncio di Trump: ne parlerò con il presidente Xi - L’intesa a pochi giorni dalla scadenza di una nuova proroga che rischiava di far scattare il divieto dell’app sul mercato americano ... Scrive milanofinanza.it
Accordo Usa - Cina per TikTok, cosa cambia per per gli utenti dell'app social che rischiava di essere bandita - TikTok resterà attivo negli Usa: accordo con la Cina che assegna la divisione americana a investitori locali. Come scrive virgilio.it