UrbanisticaRiesame | da Pm tesi svilenti
15.10 "Sarebbe sufficiente,per il Gip,l'esistenza di un pagamento e lo svolgimento della funzione pubblica in presunto conflitto di interessi per poter ritenere sussistente un accordo corruttivo" e questa "semplificazione argomentativa è svilente". Così il Tribunale del Riesame di Milano motivando il provvedimento con cui ha annullato l'arresto di Alessandro Scandurra,ex componente Comm.Paesaggio e uno degli indagati nell'inchiesta sull' urbanistica.Per i giudici inoltre "quadro fattuale confuso" nelle indagini Pm. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
