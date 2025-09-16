Urbanistica s’indaga anche sul grattacielo Syre Intanto altri tre magistrati si aggiungono al pool dedicato agli abusi edilizi

Chi si aspettava (o augurava) un “ammorbidimento” delle indagini della procura di Milano che indaga sull’urbanistica “allegra” degli ultimi 12 anni, rimarrà deluso. La Procura, infatti, non solo ha puntato i suoi fari su altri due mega-progetti della “Milano che non si ferma”, ma ha anche aumentato il numero di pubblici ministeri del pool già formato dai magistrati Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici, coordinati dall’aggiunta Tiziana Siciliano. Faro dei pm sul grattacielo Syre. Ma andiamo con ordine: ieri la LaPresse ha rivelato che altri due progetti immobiliari sono finiti sotto inchiesta per abusi edilizi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Urbanistica, s’indaga anche sul grattacielo Syre. Intanto altri tre magistrati si aggiungono al pool dedicato agli abusi edilizi

