Urbanistica il Riesame su Scandurra | Procura non ha dimostrato corruzione

I giudici proseguono sostenendo che le argomentazioni del giudice sulle remunerazioni ricevute da Scandurra sarebbero "poco esaustive", in quanto si assume che "siano indebite". Non sarebbero state però chiarite le ragioni collegate "se non attraverso il ricorso a congetture". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

