Urbanistica a Milano il Riesame smonta la tesi dei Pm | Svilente dire che basta un incarico per parlare di corruzione

Per le giudici del Tribunale del Riesame di Milano l’inchiesta sull’urbanistica cittadina, che aveva portato lo scorso agosto agli arresti di alcuni professionisti e membri della Commissione Paesaggio del Comune, si fonda su «una svilente semplificazione argomentativa» della Procura e del Gip. Le motivazioni, depositate oggi, martedì 16 settembre, spiegano perché il 12 agosto è stato annullato l’arresto dell’architetto Alessandro Scandurra, finito ai domiciliari per i suoi rapporti professionali con Manfredi Catella, ceo di Coima Sgr. Per le giudici Pendino, Ghezzi e Papagno «non ci sono gravi indizi di colpevolezza per il reato di corruzione»: non basta infatti l’esistenza di un pagamento e il sospetto di conflitto di interessi per configurare un patto corruttivo. 🔗 Leggi su Open.online