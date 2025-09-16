Urbanistica a Milano il Riesame smonta la tesi dei Pm | Svilente dire che basta un incarico per parlare di corruzione

Open.online | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per le giudici del Tribunale del Riesame di Milano l’inchiesta sull’urbanistica cittadina, che aveva portato lo scorso agosto agli arresti di alcuni professionisti e membri della Commissione Paesaggio del Comune, si fonda su «una svilente semplificazione argomentativa» della Procura e del Gip. Le motivazioni, depositate oggi, martedì 16 settembre, spiegano perché il 12 agosto è stato annullato l’arresto dell’architetto Alessandro Scandurra, finito ai domiciliari per i suoi rapporti professionali con Manfredi Catella, ceo di Coima Sgr. Per le giudici Pendino, Ghezzi e Papagno «non ci sono gravi indizi di colpevolezza per il reato di corruzione»: non basta infatti l’esistenza di un pagamento e il sospetto di conflitto di interessi per configurare un patto corruttivo. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: urbanistica - milano

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica

Inchiesta urbanistica a Milano, il Riesame smonta l'accusa dei pm: Argomenti svilenti e corruzione non provata; Urbanistica a Milano, il Riesame smonta la tesi dei Pm: «Svilente dire che basta un incarico per parlare di corruzione; Inchiesta urbanistica a Milano, il Riesame smonta l'accusa dei pm: Argomenti svilenti e corruzione non provata.

urbanistica milano riesame smontaI giudici del Riesame sull’urbanistica milanese: “Non c’è prova di corruzione, svilente la tesi del pm” - Il Tribunale della Libertà smonta l’impianto accusatorio nei confronti dell’architetto Alessandro Scandurra arrestato e tornato libero come gli altri indagati: “Il pagamento parcella in conflitto di i ... Scrive msn.com

urbanistica milano riesame smontaInchiesta urbanistica, il Tribunale del Riesame di Milano: «Nessuna prova del patto corruttivo» - Inchiesta urbanistica, le motivazioni del Tribunale del Riesame per la revoca degli arresti di Scandurra: «Nessuna prova di corruzione». Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Urbanistica Milano Riesame Smonta