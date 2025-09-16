Urbanistica a Milano il Riesame smonta la tesi dei Pm | Svilente dire che basta un incarico per parlare di corruzione
Per le giudici del Tribunale del Riesame di Milano l’inchiesta sull’urbanistica cittadina, che aveva portato lo scorso agosto agli arresti di alcuni professionisti e membri della Commissione Paesaggio del Comune, si fonda su «una svilente semplificazione argomentativa» della Procura e del Gip. Le motivazioni, depositate oggi, martedì 16 settembre, spiegano perché il 12 agosto è stato annullato l’arresto dell’architetto Alessandro Scandurra, finito ai domiciliari per i suoi rapporti professionali con Manfredi Catella, ceo di Coima Sgr. Per le giudici Pendino, Ghezzi e Papagno «non ci sono gravi indizi di colpevolezza per il reato di corruzione»: non basta infatti l’esistenza di un pagamento e il sospetto di conflitto di interessi per configurare un patto corruttivo. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: urbanistica - milano
Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano
Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline
Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica
Dopo gli arresti di Milano nell'inchiesta urbanistica sul Foglio fummo gli unici a scrivere che le tesi dei pm (accolte dal gip) si basavano su deduzioni fantasiose e congetture. Il Riesame ha annullato tutti gli arresti, definendo "svilente" la tesi dei pm, basata su "r - X Vai su X
Inchiesta urbanistica Milano, consulente pm: "Torre Milano inadeguata a cambiamenti climatici" Al via il primo processo nell'ambito della maxi indagine - facebook.com Vai su Facebook
Inchiesta urbanistica a Milano, il Riesame smonta l'accusa dei pm: Argomenti svilenti e corruzione non provata; Urbanistica a Milano, il Riesame smonta la tesi dei Pm: «Svilente dire che basta un incarico per parlare di corruzione; Inchiesta urbanistica a Milano, il Riesame smonta l'accusa dei pm: Argomenti svilenti e corruzione non provata.
I giudici del Riesame sull’urbanistica milanese: “Non c’è prova di corruzione, svilente la tesi del pm” - Il Tribunale della Libertà smonta l’impianto accusatorio nei confronti dell’architetto Alessandro Scandurra arrestato e tornato libero come gli altri indagati: “Il pagamento parcella in conflitto di i ... Scrive msn.com
Inchiesta urbanistica, il Tribunale del Riesame di Milano: «Nessuna prova del patto corruttivo» - Inchiesta urbanistica, le motivazioni del Tribunale del Riesame per la revoca degli arresti di Scandurra: «Nessuna prova di corruzione». Secondo msn.com