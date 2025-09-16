Urbanistica a Milano i giudici | Svilente la tesi dei pm Non ci sono indizi di colpevolezza

AGI - "È svilente la semplificazione argomentativa " della Procura di Milano. È una delle considerazioni durissime contenute nella motivazione, depositata oggi, al provvedimento col quale i giudici del Tribunale del Riesame di Milano avevano annullato il 12 agosto scorso l' arresto di Alessandro Scandurra, ex componente della Commissione Paesaggio finito ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sull'urbanistica. I giudici vanno dritti al punto quando scrivono che "il patto corruttivo non è stato dimostrato ". Il dubbio che c'era prima di conoscere le motivazioni era se l'arresto fosse stato bocciato per mancanza di esigenze cautelari oppure mancanza dei gravi indizi di colpevolezza. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Urbanistica a Milano, i giudici: "Svilente la tesi dei pm. Non ci sono indizi di colpevolezza"

