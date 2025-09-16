Uomini fatti di vetro

Quando sollevai le palpebre, appena un minimo spiraglio, gli alberi di ginko di fronte all’Ufficio provinciale si stanno muovendo nel vento. Finora non è caduta una sola goccia di pioggia. Eravamo corpi, corpi morti, e in questo senso eravamo tutti uguali. Nonostante ciò, c’era qualcosa di infinitamente nobile nel fatto che il suo corpo recasse ancora tracce di mani che lo avevano toccato, segno tangibile che qualcuno se n’era preso cura. Mi sentii invidioso e triste. Il mio, invece, schiacciato e deformato sotto una torre di altri corpi, era disgustoso, qualcosa di cui vergognarsi. In situazioni del genere, lo sa, una parte di sé stessa deve temporaneamente separarsi dal tutto. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Uomini fatti di vetro

In questa notizia si parla di: uomini - vetro

Venezia, coppia di turisti ebrei aggredita da uomini nordafricani in Strada Nova: insulti e gesti osceni, la donna ferita da schegge di vetro

Circa 10 uomini hanno accerchiato i due al grido di “Free Palestine”. Poi uno ha aizzato il proprio rottweiler, un altro ha schiaffeggiato l’uomo. Infine hanno lanciato una bottiglia di vetro contro i due, ferendo la donna. (?Michelle Zarfati) - facebook.com Vai su Facebook

Aggressione antisemita a Venezia, due turisti accerchiati da dieci uomini. Zaia: «Un oltraggio»; Risse con bastoni e bottiglie di vetro a Terracina e Ventotene: arriva il Daspo per i partecipanti; Messina, rifiuta proposta sessuale: aggredito con bottiglie rotte e colpito alla gola in piazza Lo Sardo.

Aggressione antisemita a Venezia, due turisti accerchiati da dieci uomini. Zaia: «Un oltraggio» - L’episodio nella notte tra domenica e lunedì è stato denunciato da un’israeliana e dal marito americano alle forze dell’ordine. Secondo editorialedomani.it