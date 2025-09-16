Uomini E Donne Trono Lampo Per Rosario Guglielmi | La Sua Ex Lo Smaschera In Diretta!

Uomini e Donne, Rosario Guglielmi costretto a lasciare il trono dopo una sola registrazione: scopri cos’è successo con la sua ex Lucia Ilardo. Il retroscena è clamoroso! È bastato un soffio di vento per far crollare il castello costruito attorno a Rosario Guglielmi. Il suo debutto sul trono di Uomini e Donne è durato meno di una giornata: giusto il tempo di registrare il video di presentazione e fare le valigie per Roma. Poi, boom. Tutto finito. Il motivo? Una rivelazione inaspettata e, a quanto pare, bollente. Lucia Ilardo, ex compagna di Rosario e volto noto dell’ultima edizione di Temptation Island, ha contattato la redazione del programma condotto da Maria De Filippi per vuotare il sacco: avrebbe trascorso una notte di passione con lui proprio dopo la registrazione del video da tronista e prima della prima puntata ufficiale. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Uomini E Donne, Trono Lampo Per Rosario Guglielmi: La Sua Ex Lo Smaschera In Diretta!

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne: Gianmarco Meo e il retroscena sulla scelta di Francesca Sorrentino

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

FERMI TUTTI! ROSARIO GUGLIELMI NON SARÀ IL NUOVO TRONISTA DI “UOMINI E DONNE” - DOPO L’ANNUNCIO A “TEMPTATION ISLAND…E POI…E POI”, È STATO DETRONIZZATO DURANTE LA PRIMA REGISTRAZIONE DEL PROGRAMMA DEL P - X Vai su X

Padre Enzo Fortunato. . #bravagente il #vangelo ci invita ad essere uomini e donne che ascoltano, vivono e annunciano le Parole di #Gesù …. #coraggio - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne, trono over : Nadia e Massimiliano festeggiano tre anni d'amore; Trono lampo a Uomini e Donne: Jessica ha scelto Davide; Uomini e Donne, Michele Longobardi frequentava di nascosto Alessandra Fumagalli, ex scelta di Luca Daffrè.

Rosario Guglielmi lascia il trono di Uomini e Donne dopo una sola puntata. Ecco cosa è successo - La partecipazione dell'ex protagonista di Temptation Island al dating show di Maria De Filippi era stata annunciata da meno di 24 ore ... Scrive msn.com

Anticipazioni Uomini e Donne, Lucia manda in fumo il Trono dell’ex fidanzato Rosario: ecco il retroscena shock che ha svelato - Scopri cosa succede nel trono di Lucia Rosario a Uomini e Donne. Segnala mondotv24.it