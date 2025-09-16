Uomini e Donne perchè Isabella Ricci ha divorziato da Fabio Mantovani | c’entra una ex dama

Isabella Ricci e Fabio Mantovani erano una delle coppie più amate del trono over di Uomini e Donne. Dopo un percorso emozionante all’interno del programma, avevano lasciato lo studio mano nella mano per coronare il loro amore con un matrimonio, celebrato il 28 maggio 2022. Ma la loro favola si è conclusa in modo inaspettato e, per lungo tempo, in silenzio. Ora, a distanza di tre anni, emergono retroscena inediti su quella separazione, apparentemente serena, ma che nasconderebbe un capitolo doloroso e controverso. Il matrimonio tra Isabella e Fabio dopo Uomini e Donne. Quando Isabella Ricci e Fabio Mantovani decisero di lasciare Uomini e Donne, il pubblico accolse con entusiasmo la nascita di una storia matura, autentica e lontana dalle logiche del gossip. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne: Gianmarco Meo e il retroscena sulla scelta di Francesca Sorrentino

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Mediaset batte il ferro finché è caldo. Uomini e Donne riparte con Temptation Island - X Vai su X

Padre Enzo Fortunato. . #bravagente il #vangelo ci invita ad essere uomini e donne che ascoltano, vivono e annunciano le Parole di #Gesù …. #coraggio - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne, ex cavaliere racconta: "Barbara De Santi frequentava Fabio Mantovani quando era sposato con Isabella Ricci” - Negli ultimi giorni il mondo di Uomini e Donne è stato scosso da nuove rivelazioni che riguardano una delle protagoniste storiche del trono over, Barbara De Santi. Riporta comingsoon.it

Uomini e Donne, dopo il ritorno di Barbara De Santi arrivano le stoccate di due ex cavalieri del parterre - Lunedì tornerà in onda Uomini e Donne le registrazioni sono già iniziate da qualche settimana e nel Trono Over c'è già parecchio fermento. Scrive isaechia.it