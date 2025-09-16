Uomini e Donne Ernesto Russo | Sono stato amato e odiato perché sono imprevedibile

L'ex cavaliere Ernesto Russo ha ricordato la sua esperienza televisiva a Uomini e Donne e raccontato di essersi trovato costretto a rinunciare al Grande Fratello a causa di un problema di salute. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Ernesto Russo: "Sono stato amato e odiato perché sono imprevedibile"

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Ernesto Russo dopo Uomini e Donne: “Ho rifiutato il GF perché ho il diabete. A marzo ho rischiato di morire” - it di aver scoperto di essere diabetico lo scorso marzo, dopo una visita fatta a seguito di un malore. Scrive fanpage.it