Uomini e Donne confronto tra Barbara e Ruggiero | rottura per delicate situazioni familiari

La rottura tra Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea era già nell’aria e ora è stata confermata negli studi di Uomini e Donne. I due ex del trono over hanno avuto un forte confronto davanti a Maria De Filippi, parlando di situazioni e lutti familiari piuttosto forti. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto e cosa hanno deciso di fare dopo la discussione. Anticipazioni Uomini e Donne: il ritorno di Ruggiero D’Andrea. Ruggiero D’Andrea è tornato in studio appositamente per un confronto con Barbara De Santi, dopo la sua uscita dal programma nella registrazione precedente. La dama, come anticipato, aveva deciso di restare nel parterre per rimettersi in gioco sentimentalmente. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, confronto tra Barbara e Ruggiero: rottura per delicate situazioni familiari

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne: Gianmarco Meo e il retroscena sulla scelta di Francesca Sorrentino

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

"Temptation Island", Rosario lascia Lucia e diventa tronista di "Uomini e Donne" #temptationisland #16settembre - X Vai su X

Padre Enzo Fortunato. . #bravagente il #vangelo ci invita ad essere uomini e donne che ascoltano, vivono e annunciano le Parole di #Gesù …. #coraggio - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne anticipazioni: Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea di nuovo faccia a faccia; Uomini e donne, Barbara e Ruggiero a confronto: non c'è storia, lei torna nel parterre Over; Uomini e Donne, Anticipazioni: Barbara De Santi ritorna in studio e scatta lo scontro con Ruggiero D'Andrea!.

Barbara De Santi torna a Uomini e Donne/ Confronto e addio definitivo a Ruggiero - Barbara De Santi è tornata nel parterre del trono over di Uomini e Donne dopo un confronto con Ruggiero D'Andrea. Da ilsussidiario.net

Uomini e Donne, dopo il ritorno di Barbara De Santi arrivano le stoccate di due ex cavalieri del parterre - Lunedì tornerà in onda Uomini e Donne le registrazioni sono già iniziate da qualche settimana e nel Trono Over c'è già parecchio fermento. isaechia.it scrive