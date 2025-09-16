Uomini e Donne clamoroso | Rosario Guglielmi lascia il trono | ‘Siamo stati insieme’

Rosario Guglielmi, colpo di scena durante la registrazione di Uomini e Donne del 16 settembre. Un vero e proprio colpo di scena scuote Uomini e Donne: Rosario Guglielmi ha deciso di abbandonare il trono nel corso della registrazione del 16 settembre, appena un giorno dopo la sua ufficializzazione nello speciale di Temptation Island. A svelare in anteprima lo scoop è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni, punto di riferimento per le anticipazioni del dating show di Maria De Filippi. Attraverso alcune stories Instagram, Pugnaloni ha raccontato i dettagli del dietro le quinte, parlando di uno scontro acceso tra Rosario e Lucia Illardo, ex fidanzata conosciuta proprio all’interno di Temptation Island. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Uomini e Donne, clamoroso: Rosario Guglielmi lascia il trono: ‘Siamo stati insieme’

