Uomini e Donne caos in studio | Rosario Guglielmi lascia il trono dopo lo scandalo

Rosario Guglielmi abbandona il trono di Uomini e Donne in meno di 24 ore: ecco cosa è successo davvero in studio dopo la rivelazione choc di Lucia Vuoi sapere cosa è successo davvero nello studio di Uomini e Donne? Preparati, perché quello che stai per ascoltare ha lasciato tutti senza parole. Appena salito sul trono, Rosario Guglielmi si è trovato al centro di uno scandalo che ha fatto tremare lo studio. Durante l’ultima registrazione, è bastata una frase di Lucia per ribaltare tutto: ha confessato di aver passato una notte con lui solo pochi giorni prima. Boom. Una rivelazione diretta, potente, impossibile da ignorare. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Uomini e Donne, caos in studio: Rosario Guglielmi lascia il trono dopo lo scandalo

