Uomini e Donne anticipazioni registrazione 16 settembre 2025 | Maria sconvolta Ary e Valerio stupiscono

Martedì 16 settembre 2025 si è svolta una delle registrazioni di Uomini e Donne più sconvolgenti di questa nuova edizione. A una settimana dalla partenza ufficiale della messa in onda, sono arrivati in studio alcuni protagonisti di Temptation Island, tra cui Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo. Ma ciò che è accaduto ha letteralmente stravolto le dinamiche previste. Anche Valerio Ciaffaroni e Ary presenti in puntata: ecco cosa è successo grazie alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni. Registrazione trono classico, 16 Settembre 2025: Rosario Guglielmi cacciato da Uomini e Donne?. La registrazione si è aperta con l’ingresso in studio di Filippo Bisciglia, storico conduttore di Temptation Island, seguito da Rosario Guglielmi, che proprio ieri sera era stato ufficializzato come nuovo tronista. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 16 settembre 2025: Maria sconvolta, Ary e Valerio stupiscono

