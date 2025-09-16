Uno passeggiava con un coltello l' altro con una pistola giocattolo | entrambi finiscono denunciati

Forlitoday.it | 16 set 2025

E' di cinque denunce il bilancio di una serie di controlli svolti nelle ore notturne dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Meldola e dai colleghi di Bertinoro. Un automobilista è stato denunciato per reiterazione nella guida di veicoli a motore con patente di guida revocata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

