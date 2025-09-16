Universitari l’IA è il nuovo compagno di studi | 8 studenti su 10 la usano
L’uso dell’intelligenza artificiale tra gli studenti universitari italiani è ormai massiccio e trasversale: l’83% dichiara di averla utilizzata almeno una volta e il 49% con regolarità. I dati CETU mostrano differenze tra corsi di studio e mettono in luce opportunità, criticità e timori legati all’adozione rapida di queste tecnologie. Diffusione rapida e mancanza di regole . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
In questa notizia si parla di: universitari - nuovo
Nuovo studentato a Ponte Crencano: il progetto fa discutere, tra tutela ambientale e necessità degli universitari
Quali docenti universitari per il futuro. Verso un nuovo sistema di reclutamento, dopo 15 anni dal varo dell’ultimo sistema di selezione. Il problema delle carriere tutte all’interno dello stesso ateneo. Il dl Bernini e i suoi rischi. Di Giorgio Caravale - X Vai su X
Pronti a iniziare il nuovo anno universitario? L’Università degli Studi di Napoli Parthenope ti dà il benvenuto! Dal 15 al 17 settembre non perdere i Welcome Day dedicati a Economia e Giurisprudenza, presso il Palazzo Pacanowski, Via Generale P - facebook.com Vai su Facebook