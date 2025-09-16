Università degli Studi di Salerno Serena Serravalle è il nuovo Presidente del Consiglio didattica di Economia Impresa e Territorio

La professoressa Serena Serravalle è stata eletta Presidente del Consiglio didattico di Economia, Impresa e Territorio, a cui afferiscono i corsi di laurea in Economia Aziendale e Scienze del Turismo del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno. Profilo accademico. La professoressa Serravalle è ordinario di Diritto Privato e insegna presso l’Ateneo salernitano: Diritto Privato – Corso di Laurea in Economia Aziendale. Diritto Privato del Turismo – Corso di Laurea in Scienze del Turismo e Laurea Magistrale in Management dei sistemi turistici per lo sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Zon.it

