Unisa Serena Serravalle è il nuovo presidente del consiglio didattico di Economia Impresa e Territorio

La professoressa Serena Serravalle è il nuovo presidente del consiglio didattico di Economia, Impresa e Territorio, al quale afferiscono i corsi di laurea in Economia Aziendale e Scienze del Turismo del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli studi di Salerno. La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: unisa - serena

A Serena Serravalle la presidenza del Consiglio didattico di Economia dell’Unisa

L'angolo del decoro. Alan Avry · Secret. Hai un evento in programma, vi aspettiamo per aiutarvi nella scelta di segnaposto, bomboniere, allestimenti con palloni, confetti, caramelle e cioccolattini Per qualsiasi info potete contattarci al 346 8660009 #unisa #fisci - facebook.com Vai su Facebook

Università degli Studi di Salerno Serena Serravalle è il nuovo Presidente del Consiglio didattica di Economia Impresa e Territorio.

Università degli Studi di Salerno, Serena Serravalle è il nuovo Presidente del Consiglio didattica di Economia, Impresa e Territorio - La professoressa Serena Serravalle è stata eletta Presidente del Consiglio didattico di Economia, Impresa e Territorio, a cui afferiscono i corsi di ... Da zon.it

Appunti degli studenti per corsi ed esami del Prof. Serravalle Serena - I materiali pubblicati sul sito costituiscono rielaborazioni personali del Publisher di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni e lo studio autonomo di eventuali testi di riferimento in ... skuola.net scrive