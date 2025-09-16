Un’intera giornata di eventi con Marcenando - L’arte camminando
Quinta edizione di " Marcenando - L’arte camminando ". L’appuntamento è fissato per domenica 21 settembre quando, dalla mattina al tramonto, il piccolo borgo di Marcena tornerà ad animarsi con una giornata ricca di iniziative dove l’arte e la cultura nelle loro molteplici declinazioni diventeranno un veicolo di promozione del territorio, socialità, solidarietà e coinvolgimento della comunità, trasformando il borgo in un palcoscenico a cielo aperto tra creatività e tradizione. " Marcenando - L’arte camminando " fa affidamento, anno dopo anno, sulla collaborazione di artisti, istituzioni e associazioni locali che contribuiscono al programma di mostre, laboratori, camminate, visite guidate, performance musicali, letture poetiche e degustazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: intera - giornata
Prorogata l’allerta meteo in Campania, temporali martedì 8 luglio per l’intera giornata
Intera giornata senza acqua per diverse zone di Ceccano: ecco quali
'Wiji Surf Fest', un'intera giornata di yoga, surf e musica
Domenica 21 settembre torna a Explora la Giornata Europea delle Lingue! Explora e la Commissione Europea in Italia ti aspettano per un’intera giornata di festa, con tanti laboratori creativi ispirati a Peter Pan, condotti da Istituti di cultura, Ambasciate e As - facebook.com Vai su Facebook
Giornata della Donna 2025, manifestazioni ed eventi a Milano - In occasione della Giornata Internazionale della donna, l'8 marzo, sono diversi gli eventi organizzati in tutta Italia, e a Milano, per celebrare la parità di genere. tg24.sky.it scrive
Oggi la Giornata delle università, eventi in tutta Italia - Quest'anno 'Università svelate', che ha ricevuto la medaglia del presidente della Repubblica, viene festeggiata dalla Crui, la Conferenza dei rettori ... Da ansa.it