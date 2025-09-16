Un’intera giornata di eventi con Marcenando - L’arte camminando

Lanazione.it | 16 set 2025

Quinta edizione di " Marcenando - L’arte camminando ". L’appuntamento è fissato per domenica 21 settembre quando, dalla mattina al tramonto, il piccolo borgo di Marcena tornerà ad animarsi con una giornata ricca di iniziative dove l’arte e la cultura nelle loro molteplici declinazioni diventeranno un veicolo di promozione del territorio, socialità, solidarietà e coinvolgimento della comunità, trasformando il borgo in un palcoscenico a cielo aperto tra creatività e tradizione. " Marcenando - L’arte camminando " fa affidamento, anno dopo anno, sulla collaborazione di artisti, istituzioni e associazioni locali che contribuiscono al programma di mostre, laboratori, camminate, visite guidate, performance musicali, letture poetiche e degustazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

