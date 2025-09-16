Uniforme militare e 100mila soldati | ecco come Putin ha partecipato alle esercitazioni Zapad

Le preoccupanti esercitazioni militari russo-bielorusse Zapad 2025 si sono concluse oggi sotto lo sguardo attento - e compiaciuto - del presidente russo Vladimir Putin. Per l'occasione, lo "zar" ha indossato anche un'uniforme militare e si è concesso per qualche fotografia con i rappresentanti.

Zelensky alla Casa Bianca in abito nero. Via l'uniforme militare: gesto di distensione?

Il presidente ucraino si è presentato a Washington più elegante del solito. Ma in un look che ricorda comunque l'uniforme militare

