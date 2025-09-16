Ungheria | ‘non rinunceremo al petrolio russo’
Trump sta esortando l’UE a smettere di importare petrolio russo, oltre a introdurre tariffe contro Cina e India. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: ungheria - rinunceremo
Turchia, Ungheria e Slovacchia: i migliori clienti di Putin - Trump chiede che i Paesi della Nato interrompano gli acquisti di petrolio da Mosca. Scrive repubblica.it
Petrolio, nuovo giacimento scoperto in Europa. 1.000 barili al giorno per questo Paese - Una svolta per l'economia nazionale e non solo: ecco tutto quello che c'è da sapere a riguardo. Da money.it