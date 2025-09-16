Un’estate da volontari I ragazzi in municipio
Sono stati premiati nella sala del consiglio comunale dal sindaco Mattia Missiroli i 30 giovani che si sono impegnati quest’estate nelle attività socialmente utili a favore della città. ’Altra Estate’ è il progetto di cittadinanza attiva e volontariato promosso dall’Informagiovani del Comune, rivolto ai giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni residenti nel territorio, ma aperto anche a chi risiede in altri comuni. ’Altra Estate’ è un’esperienza ormai consolidata, attesa ogni anno da ragazze e ragazzi desiderosi di mettersi in gioco, sperimentare nuove relazioni, scoprire il valore del lavoro condiviso e sentirsi parte attiva della nostra comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
