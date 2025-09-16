Un’altra vettura in fiamme stavolta a Lecce | brucia una Bmw in via Giammatteo

LECCE – Dopo l’incendio che in tarda mattinata ha interessato e distrutto, poco prima delle 13, una Citroën C1 piuttosto datata che era in movimento in via Goito a Leverano, un altro rogo, a quanto pare generato da qualche malfunzionamento del mezzo, ha interessato un'altra vettura, questa volta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

