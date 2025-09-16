Chignolo Po (Pavia) – L’utilitaria si era appena immessa sull’ex-Statale 234 Pavia-Cremona, dopo aver svoltato a sinistra, verso Casalpusterlengo, uscendo da via Mostiola. E si è scontrata, quasi frontalmente, contro un camion che arrivava da Casalpusterlengo in direzione di Pavia. È la prima ricostruzione, con gli accertamenti ancora in corso da parte della polizia locale di Chignolo Po, del tragico incidente costato la vita ad Alessandra Chiecchi, 68enne di San Colombano al Lambro. Lo schianto è avvenuto circa un quarto d’ora prima delle 10 di ieri sulla strada Provinciale nel territorio comunale di Chignolo Po, alla frazione Lambrinia, quasi al confine con San Colombano al Lambro e la provincia di Lodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un’altra croce sull’ex statale 234: Alessandra Chiecchi morta nello schianto tra la sua auto e un tir