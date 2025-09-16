Una piazza per don Carlo L’inaugurazione a Pozzo
Pozzo della Chiana ha vissuto una giornata di festa e commozione con l’intitolazione della piazzetta centrale a don Carlo Bonechi, parroco che per quasi cinquant’anni ha accompagnato la comunità con la sua presenza costante e il suo spirito di servizio. Originario di Mercatale, don Carlo arrivò a Pozzo nel 1967 e da allora non ha mai lasciato la sua comunità, diventandone guida spirituale, punto di riferimento e presenza discreta nelle case delle famiglie. La sua vita si è spesa tra l’altare e le strade del paese, con un’attenzione particolare ai giovani e ai più fragili, fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 2015 all’età di 83 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
