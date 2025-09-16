Una pazza Juve in Champions Con il Borussia finisce 4-4

AGI - La Juventus ha acciuffato in extremis il pari nella prima giornata della Champions League. All’Allianz Stadium di Torino, la squadra allenata da Igor Tudor ha pareggiato 4-4 contro il Borussia Dortmund recuperando in extremis due gol di svantaggio. Primo tempo di buona intensità ma con occasioni che si sono contate sulle dita di una mano. Se il Borussia Dortmund dalle parti di Di Gregorio non si è di fatto mai presentato, la Juventus ci ha provato in diverse occasioni, la più eclatante al 4’ quando una conclusione di Thuram deviata da un difensore ospite ha costretto Kobel a togliere la palla dall’incrocio dei pali e a deviare in corner. 🔗 Leggi su Agi.it

