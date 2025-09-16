Una parola che fa male agli israeliani e ai palestinesi

Quattro su cinque dei criteri della convenzione del 1948 per valutare se si tratta o meno di genocidio sono stati «soddisfatti»: così ha deciso la commissione d’inchiesta Onu in merito alla. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Una parola che fa male agli israeliani e ai palestinesi

In questa notizia si parla di: parola - male

Una parola che fa male agli israeliani e ai palestinesi - X Vai su X

A far star male una persona ci vuole niente, basta una parola mal detta o mai detta, uno sguardo mal dato o mai dato. A farla stare bene ci vuole molto più tempo. A tirar giù un edificio basta della dinamite piazzata nei punti giusti, bastano pochi secondi. Per tir - facebook.com Vai su Facebook

Una parola che fa male agli israeliani e ai palestinesi; La scuola si dilata, il tempo pieno è per tutti. Il sindaco dà i compiti: Alla porta i bulli; Così Netanyahu svela la sua vera natura.

Trump attacca Goldberg, 'è un viscido, fa male agli Usa' - Donald Trump ha attaccato il direttore dell'Atlantic Jeff Goldberf definendolo "un viscido che fa male agli Stati Uniti". notizie.tiscali.it scrive

Tosi (FI), Trump aggressivo, ma fa male in primis agli Usa - "La politica di Trump è diversa da quella di tutti i suoi predecessori e di conseguenza sono cambiate le nostre relazioni con gli Stati Uniti. Si legge su ansa.it