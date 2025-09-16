Una madre palestinese è stata curata con le sue bambine all’ospedale Buzzi di Milano | si è lasciata alle spalle il buio della guerra Ma le cicatrici segneranno per sempre la sua pelle e la sua memoria

E ra il 5 febbraio 2024 quando Taghred, avvocata trentunenne di Gaza, arrivava allospedale pediatrico Vittore Buzzi di Milano con le sue tre figlie e la madre. A bordo dell’ambulanza, tra i vetri appannati, si intravedevano palloncini rosa e blu: piccoli segni di festa in un viaggio segnato dal dolore. Queste cinque donne,  facevano parte di uno dei primi gruppi di palestinesi evacuati dalla Striscia per motivi medici e accolti in Italia. Sulle loro spalle, il conflitto, le ferite, le macerie, i traumi. Global Flotilla, le navi salpano dai porti per riunirsi e partire per Gaza X Dall’inferno di Gaza a Milano: il viaggio verso la vita di una famiglia palestinese. 🔗 Leggi su Iodonna.it

