Una madre palestinese è stata curata con le sue bambine all’ospedale Buzzi di Milano | si è lasciata alle spalle il buio della guerra Ma le cicatrici segneranno per sempre la sua pelle e la sua memoria
E ra il 5 febbraio 2024 quando Taghred, avvocata trentunenne di Gaza, arrivava all’ospedale pediatrico Vittore Buzzi di Milano con le sue tre figlie e la madre. A bordo dell’ambulanza, tra i vetri appannati, si intravedevano palloncini rosa e blu: piccoli segni di festa in un viaggio segnato dal dolore. Queste cinque donne, facevano parte di uno dei primi gruppi di palestinesi evacuati dalla Striscia per motivi medici e accolti in Italia. Sulle loro spalle, il conflitto, le ferite, le macerie, i traumi. Global Flotilla, le navi salpano dai porti per riunirsi e partire per Gaza X Dall’inferno di Gaza a Milano: il viaggio verso la vita di una famiglia palestinese. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Al Meeting una madre israeliana e una palestinese: Ricostruire Gaza
Il meeting di Rimini si apre con le parole di pace di una madre israeliana e una palestinese
Un adolescente palestinese viene coinvolto in una protesta in Cisgiordania. La madre racconta la storia di speranza, coraggio e lotta incessante che ha portato la loro famiglia a quel fatidico momento. Dal 18 settembre al cinema con Officine UBU - facebook.com Vai su Facebook
Le storie di Layla al-Sheik, mamma palestinese che ha perso suo figlio Qusay nella seconda Intifada, e di Elana Kaminka, madre di Yannai, un soldato israeliano ucciso il 7 ottobre 2023. Così si è aperto il Meeting di Rimini. @GuGallone - X Vai su X
