"La mobilità non è un lusso, è un diritto". A dirlo è la deputata Maria Chiara Gadda, vicepresidente del gruppo Iv, nel corso della conferenza stampa 'Tempo perso? No, rimborsato!' durante la quale è stata presentata una proposta di legge "che introduce i rimborsi automatici e più equi per chi subisce cancellazioni o ritardi". "I ritardi ferroviari non sono solo un fastidio: ogni giorno costano carissimo a milioni di cittadini, che perdono colloqui di lavoro, visite mediche o intere giornate di viaggio", aggiunge Gadda che spiega come l'idea sia partita sulla base delle analisi condotte da Altroconsumo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Una legge "anti ritardo" per i treni: come funziona