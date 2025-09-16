Una giornata di relax in montagna spendendo poco | 5 Piani di evasione da Milano
Una gita autunnale tra prati verdi e cieli azzurri è quello che serve per aggirare lo stress da ritorno alla vita di tutti i giorni. Le montagne lecchesi offrono boschi, passeggiate, ristori e panorami comodamente raggiungibili dalla città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Piani di Artavaggio - Due sono i modi per raggiungere i Piani di Artavaggio: utilizzare la funivia che parte da Moggio o salire a piedi attraverso i sentieri di montagna che partono da Moggio oppure da Culmine di San Pietr ... Segnala ilgiorno.it
Piani d'Erna - Il mezzo più comodo e veloce per salire i Piani d'Erna è la funivia che parte da Versasio, località o lecchese raggiungibile attraverso la SS36, seguendo le indiazioni per i Piani d'Erna, dopo essere ... Si legge su ilgiorno.it