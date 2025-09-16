Una folla a Riccione per l’ultimo saluto a Pico sulla bara la sua inseparabile macchina fotografica
Nel pomeriggio di martedì (16 settembre), nella chiesa della Mater Admirabilis, si sono svolti i funerali di Epimaco Zangheri, per tutti “Pico”, alla presenza della sindaca di Riccione Daniela Angelini, della giunta comunale, di numerosi amministratori e di tantissimi cittadini che hanno voluto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Folla commossa per l’ultimo saluto a Vandi: "Si è sempre messo al servizio della comunità" - Alcune centinaia di persone, ieri nella chiesa di San Martino in viale Diaz, a Riccione, hanno partecipato alle esequie di Edmo Vandi, deceduto giovedì a 91 anni. Lo riporta ilrestodelcarlino.it