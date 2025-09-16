Una cartolina d’artista aiuta l’Opera Don Guanella

È un omaggio alla cittadina in cui è nata, quella dove quando torna ritrova un pezzo di cuore che da qui non si è mai mosso. "Una volta scesa dal treno, percorro via Dolzino e scorgo il castello. Respiro ed è sempre una specie di rinascita" assicura Barbarah Guglielmana (nella foto), la cui opera " Ognuno ha il suo castello di sogni ", un disegno a un tempo intimo e universale, è diventato una cartolina d’artista numerata. Presentato in occasione della 65ª edizione della Sagra dei Crotti nello spazio espositivo del Circolo Culturale Collezionistico Chiavennasco (C4) del presidente Mario Pighetti – raffigura un castello fiabesco, ispirato proprio alla storica rocca di Chiavenna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

