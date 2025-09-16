Una buona politica per la Puglia – incontro pubblico a Tricase

Venerdì 19 settembre alle ore 19.30, presso il Cinema Moderno di Tricase (Via Siracusa 17), si terrà l’iniziativa pubblica dal titolo “Una buona Politica per la Puglia”. L’incontro sarà un momento di confronto aperto sui temi centrali per il futuro della nostra regione: lavoro, imprese, welfare. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

